В стамбульском аэропорту разбился самолет, пилот погиб

В результате крушения самолета погиб пилот. Еще четыре человека получили ранения.

Как сообщает Daily Sabah, самолет с регистрационным кодом TC-KON отклонялся от взлетно-посадочной полосы. Это была аварийная посадка и самолет после этого загорелся. Пожарные отряды находились в районе, чтобы тушить огонь.

После инцидента все воздушные перевозки в аэропорту были остановлены. Вместе с тем в министерстве транспорта, морской и коммуникационной служб страны сообщили, все пострадавшие находятся в больнице.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в июне в Турции потерпел крушение военный вертолет с высокопоставленными турецкими военными на борту, 13 человек погибли.

Причиной крушения вертолета стало столкновение с линиями электропередач через три минуты после взлета. На борту вертолета находились генерал армии Турции Айдын Айдоган, несколько полковников и офицеров среднего звена.