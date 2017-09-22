В Мариуполе возле театра нашли взрывоопасный предмет - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба управления Госслужбы по вопросам чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) в Донецкой области.

По прибытию на место происшествия спасатели действительно нашли мобильный телефон, к которому изолентой было примотано мыло с неизвестным веществом. Как выяснилось, данное устройство – это гидродинамическая пушка.

Отметим, что на месте инцидента работала следственно-оперативная группа и специалисты взрывотехнической службы.

"В 8:31 взрывоопасный предмет был обезврежен на месте", - говорится в сообщении.

К счастью, в результате происшествия никто не пострадал.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в украинской столице сотрудники Государственной службы по вопросам чрезвычайных ситуаций обезвредили авиационную бомбу времен Второй мировой войны.