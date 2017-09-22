В Испании задержан подозреваемый в недавних терактах

По его словам, вчера муниципальная полиция задержала марокканца, которому инкриминируют связи с террористическими группировками, организовавшими теракты в Барселоне.

Испанские службы безопасности утверждают, что террористы готовили десять атак, однако из удалось предотвратить. Преступники хотели начинить рюкзаки взрывчаткой и разбросать по всему городу.

Как выяснилось, похожие рюкзаки использовались во время терактов в Манчестере, когда погибло 22 человека. Полиция будет рассматривать версию о связях между этими двумя происшествиями.

Террористы также планировали теракты в Камбрильсе.

Как сообщалось в "УРА-Информ", что среди пострадавших в результате теракта в Барселоне нет украинцев.