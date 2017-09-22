В Днепре сгорел ресторанный комплекс - ФОТО

Огонь уничтожил здание ресторана и две беседки общей площадью 600 квадратных метров. К счастью никто во время пожара не пострадал.

Как сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, после трех часов ночи спасатели получили сообщение о возгорании на Слобожанском проспекте. Сразу по указанному адресу выехали спасатели и уже на месте установили, что пожар возник внутри главного здания ресторанного комплекса.

Масштабный пожар был локализован через час, а уже к семи часам утра полностью ликвидирован. Тушили пожар 56 спасателей и десять единиц техники.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Днепре 10 августа, на территории одного из предприятий произошел большой пожар. Спасатели три часа не могли потушить огонь. Как сообщают пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, пожар начался после трех часов дня на улице Павлова.