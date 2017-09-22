13:10 22.09.2017 | Происшествия | Новости
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Сирия обвиняет Израиль в воздушной бомбардировке аэропорта в Дамаске

Дамаск сообщил о нанесении двух авианалетов израильскими войсками на Международный сирийский аэропорт. Об этом передает информационное агентство Reuters.

Сирия обвиняет Израиль в воздушной бомбардировке аэропорта в Дамаске

По информации источника, боевые налеты могли совершить израильские ВВС за пределами Тель-Авива.

Ранее Израиль заявил, что будет пресекать любые попытки и появление угрозы на совместной сирийско-израильской границе, будь-то боевики "Исламского государства" или правительственные войска САА.

Несколько месяцев назад израильские ВВС нанесли удар по колонне ИГИЛовцев, которые двигались по восточной границе Сирии. 

Напомним, что недавно российские ВВС совершили несколько боевых налетов на позиции боевиков ИГИЛ, рядом с которыми находились войска повстанцев и американские медики.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно Организация Объединенных Наций дала поручение сделать гуманитарный перерыв в боях за сирийский город Ракка.


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