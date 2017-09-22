13:58 22.09.2017 | Происшествия | Новости
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Перестрелка на пакистанско-индийской границе

На оспариваемой границе между штатами Джамму и Кашмир произошла пограничная перестрелка. Об этом перелает информационное агентство Reuters.

Перестрелка на пакистанско-индийской границе

Согласно информации ведомства, погибло шесть человек, а еще 30 получили ранения. Пакистанские военные сообщают о шести умерших и 26 раненых.

Пакистанские пограничники области Пенджаб вынуждены были ответить огнем на обстрелы индийскими военными мирного населения, так утверждают пакистанские военные.

Напротив, индийское военное ведомство сообщило о нарушении режима прекращения огня со стороны Пакистана. Оба государства обвиняют друг друга в обстрелах.

Напомним, что начиная со второй половины ХХ века область Кашмир является спорной территорией между Пакистаном и Индией. Это стало возмодным из-за разделения страны на две части - мусульманский Пакистан и индуистскую Индию.

Это уже не первый случай эскалации пограничного конфликта. Оба государства считают Кашмирскую область своей исконной землей.

Как сообщалось в "УРА-Информ", несколько месяцев назад в индийской части Кашмира на границе с Пакистаном произошла перестрелка. В результате стрельбы погибло семь человек.


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