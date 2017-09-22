На Волыне столкнулись четыре автомобиля

В результате аварии, к счастью, жертв нет, однако два человека попали в больницу с травмами. Как сообщает пресс-служба местной полиции, авария произошла около восьми часов вечера на трассе между городами Владимир-Волынский и Нововолынск в Волынской области.

Возле села Заречье разбились сразу четыре автомобиля. По предварительной информации, аварию спровоцировала легковушка с польскими номерами.

Иномарка на скорости врезалась в грузовик "Урал", который двигался в попутном направлении. Тот, в свою очередь, ударил "Mercedes". Затем, "Ford", который был виновником ДТП, отлетел от грузовика на встречную полосу, где получил удар от микроавтобуса "Volkswagen".

Сейчас полиция устанавливает все обстроятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киеве в ночь на пятницу, 22 сентября, столкнулись три автомобиля. В результате аварии, к счастью, никто не пострадал. Как сообщают очевидцы в Facebook, инцидент произошел на пересечении улиц Жилянская и Большая Васильковская.