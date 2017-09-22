Лондонская полиция поведала о новых деталях теракта

По информации издания, в белом контейнере находилось колоссальное количество взрывчатки, а сама бомба была начинена шрапнелью. Службы безопасности выясняют причины частичной детонации бомбы.

Британская полиция сообщила о задержании еще двух подозреваемых в теракте в лондонском метро в пригороде Лондона. Задержанными оказались двое иностранцев из Сирии и Ирака.

На данный момент под арестом находятся еще трое подозреваемых.

ИГИЛ взяло на себя ответственность за взрыв в Лондоне. Полиция утверждает, что бомба была сконструирована в Великобритании, а террорист активировал ее с помощью дистанционного пульта.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно правоохранители Лондона задержали шестого подозреваемого в организации взрывов в лондонском метро.