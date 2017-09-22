07:45 22.09.2017 | Происшествия | Новости
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Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 273 человек - ФОТО

Число жертв мощного землетрясения в Мексике по состоянию на вечер четверга, 21 сентября, достигло 273 человек.

Количество жертв землетрясения в Мексике достигло 273 человек - ФОТО

В стране также много обрушений и раненых. Об этом, выступая на Генеральной Ассамблее Организации объединенных наций, заявил министр иностранных дел Мексики Луис Видегарай

По его словам очень сильно пострадал Мехико. Есть разрешения и в других населенных пунктах центральной части нашей республики, − пояснил Видегарай.

Напомним, 19 сентября в Мексике произошло землетрясение магнитудой 7,1баллов по шкале Рихтера.

Как сообщал УРА-Информ, в четверг утром количество жертв составляло 230 человек. 55 человек погибли в штате Морелос, 117 - в Мехико, 39 - в штате Пуэбла, 12 - в штате Мехико и три человека погибли - в штате Герреро.


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