Женщина после ссоры с мужем облила себя бензином и подожгла

По информации полицейских, женщина после распития алкоголя со своим сожителем и друзьями пошла провожать подругу домой. Вскоре находящиеся в доме услышали крики, а выбежав на улицу, увидели, что женщина лежит на земле вся в огне.

Женщину ранее лишили родительских прав за пьянство и аморальный образ жизни. Она проживала с мужчиной, который хотел с ней расстаться, но потерпевшая уговаривала его не уходить.

Как стало известно, женщина облилась бензином из канистры, которая стояла во дворе для заправки бензопилы.

В результате она получила 85% ожогов тела. Ее перевели в городскую больницу Николаева №3. На данный момент пациентка получает лечение в необходимом объеме. Но врачи говорят, что необходима донорская кровь.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",в Киевской области в селе Подгорцы Обуховского района на полигоне твердых бытовых отходов № 5 возникло сильное возгорание.