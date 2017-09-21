14:10 21.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Возле границы с Польшей грузовик врезался в ограждение

Грузовик на границе с Польшей со стороны Украины протаранил ограждение.

Возле границы с Польшей грузовик врезался в ограждение

Авария произошла прямо около пропуского пункта "Ягодин-Дорогуск". Эти данные уже подтвердили в Луцком погранотряде. Согласно сообщению – авария эта была ночью 21-го сентября – водитель фуры по непонятной причине начал давить на газ и в итоге протаранил сразу два авто, затем сломал забор и вылетел в лес.

Работники Луцкого погранотряда отметили, что несмотря на это ДТП движение грузового транспорта сейчас идет безпрепятственно. Фура же пока что осталась на месте аварии, но она не создает помех движению.

Как сообщал УРА-Информ, тройное ДТП зафиксировано во Львове. В результате его пострадало трое граждан.


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