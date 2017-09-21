16:20 21.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Водителя такси насмерть сбил пожилую женщину

В Киеве арестовали без права на залог 34-летнего водителя такси, который, находясь в состоянии наркотического опьянения, совершил ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Киева.

Водителя такси насмерть сбил пожилую женщину

По данным прокуратуры, водитель на регулируемом пешеходном переходе сбил 87-летнюю женщину-пешехода, которая переходила дорогу на зеленый свет.

"Как установлено в ходе досудебного расследования, на момент ДТП водитель находился под воздействием наркотических веществ из-за употребления амфетамина", - говорится в сообщении прокуратуры.

Сообщается, что прокурор в своем ходатайстве настаивал на применении для подозреваемого безальтернативной меры пресечения в виде содержания под стражей, которое судом удовлетворено в полном объеме.

По данному происшествию начато судебное расследование.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", все пострадавшие по итогам аварии в столице уже были доставлены в больницу, в тяжелом состоянии.


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