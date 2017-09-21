Во Львове произошло тройное ДТП: трое пострадавших

Так, во Львове по итогам тройного дорожно-транспортного происшествия пострадали сразу три человека. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ Нацполиции Львовщины в социальной сети Facebook.

Известно, что авария произошла 20-го сентября в 20:40 - на перекрестке ул. Стрыйская и ул. Научная города – сказано в сообщении. Известно, что в процессе ДТП авто марки ВАЗ-2115 столкнулся с авто марки "Тойота" и авто марки "Фольксваген Поло". Также известно, что по итогам ДТП пострадали водители ВАЗ и "Тойота".

Как сообщал УРА-Информ, в столице под трамвай попали мать с ребенком. Женщина и ребенок в итоге погибли.