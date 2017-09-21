В Виннице грабители пытали до смерти семью пенсионеров

В полицию сообщили, что на телах погибших были следы побоев, кроме того у мужчины были связаны руки. В доме было все перевернуто - разрезанные мягкие игрушки, разбросанные вещи, перевернуты кровати.

Когда спасатели тушили пожар в доме ,обнаружили обгоревшие тела двух человек с явными признаками насильственной смерти.

Выяснилось, что погибшими оказались хозяева дома - 76-летний мужчина и его 68-летняя жена.

"Отработав ближайшее окружение погибших пенсионеров, полицейские установили, что накануне трагедии они продали дом. Правоохранители приняли все меры для раскрытия этого резонансного преступления", - рассказал и.о. руководителя полиции Винницкой области Сергей Сокиран.

Сотрудникам полиции удалось установить злоумышленников, это были ранее судимые 46-летний и 35-летний жители Винницы. Согласно следствию, старший из мужчин сожительствовал с риэлтором, которая занималась соглашением продажи дома пострадавших. Женщина рассказала ему, когда подпишут соглашение.

"Найдя себе сообщника, мужчина подготовился к преступлению. За несколько дней до этого они отравили собаку супругов. Хозяина связали и жестоко избили, он умер от асфиксии кровью, жена его также погибла от многочисленных побоев. Чтобы скрыть следы преступления, решили поджечь дом", - сообщили в полиции.

Нашли ли деньги преступники, правоохранители еще не знают. Подозреваемые задержаны, возбуждено дело по статье убийство, которая предусматривает пожизненное заключение.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", В Харькове мужчина забил знакомого, за совершение убийства злоумышленнику грозит вплоть до 15 лет заключения.