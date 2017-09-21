В Умани ночью прогремел взрыв, пострадал подстрок - ФОТО

Об этом сообщает департамент коммуникации Национальной полиции Украины.

Как сообщается, около шести утра в Уманский отдел полиции поступило сообщение о том, что в гаражах неподалеку от места массового пребывания паломников-хасидов произошел взрыв неизвестного предмета.

По прибытию на место происшествия выяснилось, что от взрыва была повреждена крыша одного из гаражей. Кроме того, пострадал 13-летний подросток, гражданин Израиля. Согласно словам правоохранителей, мальчик получил телесные повреждения в виде пореза левой руки на кисти.

На месте взрыва работают следственно-оперативная группа и взрывотехники. Также решается вопрос об открытии уголовного производства.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Николаеве в жилом доме прогремел взрыв. В результате взрыва при этом был травмирован мужчина, вероятно – хозяин дома, которого вскоре доставили в больницу.