В Умане на взятке попался депутат - ФОТО

Согласно информации источника, чиновники требовали 300 долларов от предпринимателей за резрешение торговли во время хасидского праздника Рош Ха-Шана.

В СБУ сообщают, что деньги предназначались для получения "депутатского" разрешения на торговлю на время пребывания паломников в городе.

Правоохранители выяснили, что чиновник "держал" целый сонм торговых точек, взымая деньги за различные услуги, направленные на обслуживание приезжих.

Оперативники задержали чиновника и его помощника возле центрального стадиона Умани во время получения всей суммы взятки.

На данный момент проводится досудебное расследование. Открыто уголовное производство.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно чиновник "Закарпатгаза" требовал дать ему взятку за согласование на подключение частного дома к газу.