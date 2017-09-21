09:32 21.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В результате непогоды в Украине обесточены 130 населенных пунктов

Из за сильных дождей, порывов ветра и гроз по состоянию на утро 21 сентября 2017 года в восьми областях Украины обесточено 130 населенных пунктов.

В результате непогоды в Украине обесточены 130 населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач.

В частности, было обесточено 130 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Хмельницкая - 45 н.п, Черниговская - 33 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Киевская - 9 н.п., Львовская - 9 н.п., Сумская - 9 н.п., Черновицкая - 4 н.п. и Волынская - 3 н.п.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ураган "Мария" забрал жизнь девять человек.


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