В результате непогоды в Украине обесточены 130 населенных пунктов

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Так, в результате осложнения погодных условий сработала система защиты линий электропередач.

В частности, было обесточено 130 населенных пунктов в восьми областях, а именно: Хмельницкая - 45 н.п, Черниговская - 33 н.п., Тернопольская - 18 н.п., Киевская - 9 н.п., Львовская - 9 н.п., Сумская - 9 н.п., Черновицкая - 4 н.п. и Волынская - 3 н.п.

В настоящее время к восстановлению электроснабжения населенных пунктов привлечены аварийные бригады облэнерго.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ураган "Мария" забрал жизнь девять человек.