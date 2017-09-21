В произошедшем в Алжире ДТП погибли 17 человек

Как отмечается, авария произошла в районе Бордж-Баджи-Мохтар. В частности, столкнулись два транспортных средства. По предварительной информации, среди погибших были шесть алжирцев и 11 иностранцев.

"В аварии также пострадали еще пять человек, включая четырех иностранцев", - говорится в сообщении.

Таким образом, все пострадавшие ДТП были госпитализированы в больницу Бордж-Бу-Аррериджа.

В настоящее время устанавливаются причины аварии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове на площади Павловской, 5 случилась авария с участием автомобилей Ford Transit и автомобиля Toyota Land Cruiser.