08:15 21.09.2017 | Происшествия | Новости
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Ураган "Мария" полностью обесточил остров Пуэрто-Рико - ФОТО

По состоянию на утро четверга, 21 сентября, из-за урагана "Мария" который обрушился на остров Пуэрто-Рико, без электричества, остаются все жители острова.

Ураган

Как сообщает "ВВС Украина", ссылаясь на слова руководителя агентства по преодолению стихийных бедствий Абнера Гомеса, на острове проживает 3,5 миллиона человек. Он также отметил, что ураган повредил "все на своем пути" и уже к утру ослаб до "чрезвычайно опасного" урагана четвертой категории.

Стихия разрушила сотни домов по всему острову, повредила вышки мобильной связи и линии электропередачи. В результате ливня некоторые дороги затопило, подъем уровня воды местами достигает 50 сантиметров, - рассказал чиновник, добавив, что ураган "Мария" полностью уничтожил остров.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ураган "Мария" обрушился на Пуэрто-Рико в среду, 20 сентября, сохраняя пятую категорию мощности. Он двигался со скоростью 225 километров в час.


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