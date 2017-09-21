16:44 21.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине парень на мотоцикле сбил маленькую девочку

В Старом Селе Ровенской области 15-летний юноша на мотоцикле сбил 6-летнюю девочку.

На Ровенщине парень на мотоцикле сбил маленькую девочку

Девочка возвращалась из школы. Про это передает 21-го сентября отдел коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области. В полиции сейчас выясняют все детали данной аварии, но согласно предварительной версии, подросток ехал на мотоцикле быстро и не успел сразу сориентироваться.

Ребенка после ДТП отправили в Рокитновскую районную больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга и перелом черепа. Девочка на данный момент - в реанимации.

Как сообщал УРА-Информ, на границе с Польшей фура врезалась в ограждение.


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