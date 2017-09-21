На Ровенщине парень на мотоцикле сбил маленькую девочку

Девочка возвращалась из школы. Про это передает 21-го сентября отдел коммуникации управления Нацполиции в Ровенской области. В полиции сейчас выясняют все детали данной аварии, но согласно предварительной версии, подросток ехал на мотоцикле быстро и не успел сразу сориентироваться.

Ребенка после ДТП отправили в Рокитновскую районную больницу. Врачи диагностировали у нее черепно-мозговую травму, а также ушиб головного мозга и перелом черепа. Девочка на данный момент - в реанимации.

Как сообщал УРА-Информ, на границе с Польшей фура врезалась в ограждение.