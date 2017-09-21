15:59 21.09.2017 | Происшествия | Новости
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Еж в подушке гостиничного номера испортил отдых туристам

В Китае в одном из номеров местных отелей гостившая в нем девушка стала жертвой ежа, спрятавшегося в подушке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Еж в подушке гостиничного номера испортил отдых туристам

По информации издания, инцидент произошел в отеле в Сиани, куда четверо постояльцев вернулись после прогулки. Девушка не заметила животное и села на подушку, пожалев об этом мгновенно.

Молодые люди заметили на кровати какое-то темное пятно, однако не придали ему значения.

В итоге, ранения девушки были настолько серьезными, что трое гостей пошли разбираться с менеджером отеля и даже ввязались в драку. Разнимать обоих прибыли на место полицейские.

В настоящее время ведется проверка и поиски виновного в случившемся.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь прошло открытие саммит стран БРИКС. В часности, на заседании страны БРИКС должны в первую очередь упростить торговые и инвестиционные процедуры, а также повысить взаимную открытость.


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