Еж в подушке гостиничного номера испортил отдых туристам

В Китае в одном из номеров местных отелей гостившая в нем девушка стала жертвой ежа, спрятавшегося в подушке. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
По информации издания, инцидент произошел в отеле в Сиани, куда четверо постояльцев вернулись после прогулки. Девушка не заметила животное и села на подушку, пожалев об этом мгновенно.
Молодые люди заметили на кровати какое-то темное пятно, однако не придали ему значения.
В итоге, ранения девушки были настолько серьезными, что трое гостей пошли разбираться с менеджером отеля и даже ввязались в драку. Разнимать обоих прибыли на место полицейские.
В настоящее время ведется проверка и поиски виновного в случившемся.
Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в южнокитайском прибрежном городе Сямэнь прошло открытие саммит стран БРИКС. В часности, на заседании страны БРИКС должны в первую очередь упростить торговые и инвестиционные процедуры, а также повысить взаимную открытость.