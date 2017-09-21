12:19 21.09.2017 | Происшествия | Новости
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Армия Ирака начала операцию по освобождению одного из последних опорных пунктов ИГИЛ

Премьер-министр Хайдер аль-Абади Ирака заявил, что военнослужащие этой страны начали операцию по освобождению от боевиков террористической организации "Исламское государство" одного из последних опорных пунктов террористов - города Хавия.

Армия Ирака начала операцию по освобождению одного из последних опорных пунктов ИГИЛ

Об этом сообщает Associated Press. По словам премьер-министра, эта операция началась через два дня после того, как иракские силы начали наступление против ИГИЛ в иракской провинции Анбар.

Кстати, город Хавия находится на расстоянии 240 километров к северу от Багдада. Как известно это является одной из последних территорий, контролируемых террористами.

Стоить отметить, что совсем недавно иракские самолеты и самолеты коалиции под руководством Соединенных Штатов усилили авиационные удары на базы ИГИЛ в Хавии. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", российские ВВС в Сирии нанесли несколько воздушных атак по позициям "Исламского государства" в городе Дейр-эз-Зора.


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