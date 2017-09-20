Женщина на иномарке сбила коляску с младенцем

О трагическом инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По словам правоохранителей, 37-летняя женщина управляя автомобилем марки "Меrсеdеs " иностранной регистрации, не справилась с управлением и сбила молодую женщину с коляской в которой находился ребенок. Как выяснилось, женщина переходила дорогу в неустановленном месте.

В результате полугодовалый ребенок, который находилась в коляске, от полученных травм скончалась в реанимации.

По данному факту правооохранители возбудили уголовное производство. При этом водителя освидетельствовали, авто забрали на штрафплощадку Виноградовской полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Белой Церкви сотрудник патрульной полиции не справился с управлением и совершил наезд на семилетнего велосипедиста. В результате дорожно-транспортного происшествия мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в ближайшею больницу.