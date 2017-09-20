12:38 20.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Женщина на иномарке сбила коляску с младенцем

В Новом Селе Виноградовского района Закарпатской области случилась ужасная авария с младенцем. В частности, в результате дорожно-транспортного происшествия погиб шестимесячный ребенок. 

Женщина на иномарке сбила коляску с младенцем

О трагическом инциденте сообщили в отделе коммуникации полиции Закарпатской области.

По словам правоохранителей, 37-летняя женщина управляя автомобилем марки "Меrсеdеs " иностранной регистрации, не справилась с управлением и сбила молодую женщину с коляской в которой находился ребенок. Как выяснилось, женщина переходила дорогу в неустановленном месте. 

В результате полугодовалый ребенок, который находилась в коляске, от полученных травм скончалась в реанимации.

По данному факту правооохранители возбудили уголовное производство. При этом водителя освидетельствовали, авто забрали на штрафплощадку Виноградовской полиции. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Белой Церкви сотрудник патрульной полиции не справился с управлением и совершил наезд на семилетнего велосипедиста. В результате  дорожно-транспортного происшествия мальчик получил многочисленные травмы и был доставлен в ближайшею больницу.


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