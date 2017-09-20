В результате взрыва в Донецкой области пострадал один человек

Об этом говорится в сообщении пресс-службы главного управления Национальной полиции в Донецкой области в Facebook.

Как выяснили правоохранители, 51-летний мужчина решил разобрать крупнокалиберный патрон, найденный еще в 2014 году. Так, когда пострадавший ударил по крупнокалиберному патрону, тот мгновенно сдетонировал у него в руках.

В результате взрыва мужчина получил взрывную травму руки и ампутацию пальца.

Сейчас правоохранительные органы проводят проверку по данному факту.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", пожилая женщина обнаружила арсенал боеприпасов во время уборки в квартире. Оказалось, что ее 48-летний племянник проходил военную службу в зоне проведения АТО и привез боеприпасы домой именно оттуда.