11:19 20.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Николаеве в жилом доме прогремел взрыв

Сегодня утром – 20 сентября - в Николаеве в одном из жилых домов произошел взрыв. 

В Николаеве в жилом доме прогремел взрыв

Такие сведения распространили в ГУ ГСЧС Украины на Николаевщине. Согласно данным – 20-го сентября примерно в восемь пятнадцать утра было сообщение про взрыв. Прогремевший в одном из жилых домов на улице Севастопольская, 43/1. Дом расположен в Центральном районе города.

Согласно предварительным данным – по итогам взрыва последовал пожар. В результате взрыва при этом был травмирован  мужчина, вероятно – хозяин дома, которого вскоре доставили в больницу. На данный момент фиксируют горение с крыши дома. Продолжаются работы по устранению возгорания.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был задержан иностранец, который грозился устроить взрыв.


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