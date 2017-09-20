В Николаеве в жилом доме прогремел взрыв

Такие сведения распространили в ГУ ГСЧС Украины на Николаевщине. Согласно данным – 20-го сентября примерно в восемь пятнадцать утра было сообщение про взрыв. Прогремевший в одном из жилых домов на улице Севастопольская, 43/1. Дом расположен в Центральном районе города.

Согласно предварительным данным – по итогам взрыва последовал пожар. В результате взрыва при этом был травмирован мужчина, вероятно – хозяин дома, которого вскоре доставили в больницу. На данный момент фиксируют горение с крыши дома. Продолжаются работы по устранению возгорания.

Как сообщал УРА-Информ, в столице был задержан иностранец, который грозился устроить взрыв.