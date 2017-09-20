В Мексике из-за землетрясения ввели чрезвычайное положение

Особо тяжелая ситуация сложилась в Мехико. Как сказано на официальном сайте правительства республики, чрезвычайное положение введено из-за сложной ситуации в городе.

Это даст возможность властям города обеспечить пострадавшее население продуктами, жильем и медицинскими средства, - пояснили в правительстве, добавив, что такие действия активируют ресурсы Фонда неотложной помощи.

Напомним, на юго-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы 19 сентября около девяти часов вечера по киевскому времени. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в восьми километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро среды число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 139 человек.