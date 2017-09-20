16:28 20.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Кропивницком задержали почти 30 участников "криминальной сходки"

В Кропивницком в одном из кафе полиция задержала группу вооруженных лиц, прибывших в город на "криминальную сходку". Об этом сообщает пресс-служба полиции Кировоградской области.

В Кропивницком задержали почти 30 участников

По информации полицейских, несколько из этих граждан в уголовном мире имеют статус "авторитетов". Среди участников "сходки" обнаружили жителей трех областей - Кировоградской, Николаевской и Днепропетровской.

"По оперативной информации, 27 мужчин прибыли в Кропивницкий, чтобы "обсудить" вопрос о перераспределении сфер "влияния". Часть из них - ранее судимые за преступления против жизни и здоровья человека, а также за имущественные преступления", - сообщили в полиции.

В нескольких мужчин полицейские обнаружили оружие: четыре пистолета, два револьвера, два автомата, а в автомобиле - гранату Ф-1.

По этим фактам возбуждено уголовное производство, проводятся следственные действия.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой  Porsche, в результате чего произошла перестрелка.

 


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