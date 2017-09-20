В Харькове столкнулись внедорожник и легковый автомобиль - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Харькова.

Как отмечается, водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и врезался в автомобиль Ford Transit. Так, во время столкновения одно транспортное средство перевернулось.

Отметим, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадавших нет, однако автомобили получили технические повреждения.

По данному факту правоохранители составили протокол об административном правонарушении по ст.124 КУоАП на водителя Toyota Land Cruiser.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице на улице Мельникова 20-го сентября в районе станции метрополитена Лукьяновская зафиксирована авария. На место уже выехали патрульные и скорая.