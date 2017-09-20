В Харькове хакер через веб-камеры следил за политиками

Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Отметим, что злоумышленник получал доступ к персональным компьютерам на правах администратора. Так, среди его "жертв" оказались члены украинских политических партий.

По словам начальника отдела противодействия киберпреступности в Харьковской области Дениса Колесника, компьютерный преступник имел также возможность контролировать работу компьютеров, а также, используя веб-камеры пользователей ПК, следить за их личной жизнью.

Кроме того, во время обыска квартиры мужчины, правоохранители конфисковали его персональный компьютер, на жестком диске которого находилось вредоносное ПО. Как оказалось, что именно этот "вирус" задержанный использовал для незаконного доступа к личной информации пользователей сети Интернет.

Сейчас рассматриваются различные версии и мотивы действий подозреваемого. Вместе с тем злоумышленнику грозит до шести лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", ученые в Великобритании выяснили, какая из социальных сетей оказывает наибольший вред для человека. Соответствующие сведения стали известны из исследования проведенного в рамках проекта #StatusOfMind.