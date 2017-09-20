В Донецкой области полиция изъяла арсенал оружия и боеприпасов

По словам полицейских, во время обыска домовладения 35-летнего мужчины, правоохранителями были обнаружены, стартовый пистолет и более 100 патронов различного калибра.

Как отмечается, злоумышленник заявил, что нашел оружие и решил оставить себе, спрятав его в собачьей будке.

"Достоверность слов правонарушителя будет установлена во время проведения досудебного расследования. По данному факту открыто уголовное производство ", - говорится в сообщении.

Добавим, все изъятое направлено на исследование. Правонарушителю грозит до семь лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", под Киевом в Вишневом недавно был выявлен арсенал оружия,которое нашли у переселенца с Донбасса.