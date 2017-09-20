09:15 20.09.2017 | Происшествия | Новости
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У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

В ночь на среду, 20 сентября, возле берегов Новой Зеландии произошло землетрясение.

У берегов Новой Зеландии произошло землетрясение

Его магнитуда составила 6,1 балла по шкале Рихтера. Как сообщает Геологическая служба Соединенных Штатов Америки, подземные толчки были зафиксированы около двух часов ночи.

Эпицентр землетрясения располагался в 256 километрах к западу от острова Окленд. Очаг землетрясения залегал на глубине десяти километров.

Пока неизвестно о жертвах или разрушениях в результате землетрясения.

Напомним, на юго-востоке Мексики произошло землетрясение магнитудой 7,1 балла. Подземные толчки были зафиксированы 19 сентября около девяти часов вечера по киевскому времени. Эпицентр находился в 49 километрах к юго-западу от города Пуэбла-де-Сарагоса и в восьми километрах от населенного пункта Тепеохума. Очаг землетрясения залегал на глубине 60 километров.

Как сообщал УРА-Информ, по состоянию на утро среды число погибших в результате землетрясения в Мексике возросло до 139 человек.


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