10:57 20.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Закарпатье предупреждают о подъеме уровня воды в реках из-за сильных дождей

Украинские синоптики предупреждают о подъеме уровня воды в реках Закарпатской области 20-21 сентября.

На Закарпатье предупреждают о подъеме уровня воды в реках из-за сильных дождей

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатской области будет повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, без угрозы негативных последствий.

Согласно данным ведомства, также ожидается формирование значительного местного стока и скоротечное повышение уровней воды на малых водотоках.

"В горных районах существует угроза схода селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", практически по всей территории Украины будет ощутимое снижение температуры.  Дождей с грозами стоит ждать в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской.


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