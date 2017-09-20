На Закарпатье предупреждают о подъеме уровня воды в реках из-за сильных дождей

Об этом говорится в сообщении Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям со ссылкой на данные Гидрометцентра.

Так, в связи с ожидаемыми сильными осадками на реках Закарпатской области будет повышение уровней воды на 0,2-1,0 м, без угрозы негативных последствий.

Согласно данным ведомства, также ожидается формирование значительного местного стока и скоротечное повышение уровней воды на малых водотоках.

"В горных районах существует угроза схода селевых потоков", - говорится в сообщении.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", практически по всей территории Украины будет ощутимое снижение температуры. Дождей с грозами стоит ждать в Винницкой, Житомирской, Киевской и Черниговской.