На Сумщине женщина у кладбища привязала мальчика к дереву и заклеила рот

По словах полицейских, в сосновом лесу, напротив центрального кладбища, пожилая женщина привязала к дереву маленького мальчика, заклеила ему рот скотчем, а рядом с ним плакал другой ребенок,о случившемся происшествии в полицию вечером сообщили двое грибников.

Свидетели происшествия освободили ребенка, а подоспевшие полицейские доставили всех участников в отделение для выяснения обстоятельств.

"Оказалось, что 7-летние дети – братья-близнецы. Их и еще одну маленькую девочку воспитывает 26-летняя мама-одиночка. Так как мальчики очень непоседливые, их мама попросила свою подругу провести с ними разъяснительную беседу", - отметили в полиции.

Сама же "воспитательница" считает, что не сделала ничего преступного или аморального. А молодая мама утверждает, что не просила свою подругу уводить куда-то детей и, тем более, настолько пугать, речь шла только о беседе.

На данное время,с детьми работает психолог.

Относительно пожилой "воспитательницы" следователи открыли уголовное дело. Ей грозит до 5 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", на Киевщине правоохранители задержали мужчину, совершившего убийство своей начальницы по причине запрета курить в цеху.