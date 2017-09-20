16:03 20.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине загорелся дом из-за удара молнии

В селе Пилипчав Белоцерковского района в результате удара молнии загорелся жилой дом. Об инциденте сообщает пресс-служба чрезвычайных ситуаций.

На Киевщине загорелся дом из-за удара молнии

По информации ведомства, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре около шести часов утра. Загорелся газовый стояк в результате попадания молнии в дом.

Пожарные прибыли вовремя и ликвидировали возгорание с помощью порошкового огнетушителя.

В результате пожара повреждена наружная стена дома.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского поезда №64 Киев - Харьков.


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