На Киевщине загорелся дом из-за удара молнии

По информации ведомства, в оперативно-диспетчерскую службу поступило сообщение о пожаре около шести часов утра. Загорелся газовый стояк в результате попадания молнии в дом.

Пожарные прибыли вовремя и ликвидировали возгорание с помощью порошкового огнетушителя.

В результате пожара повреждена наружная стена дома.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", возле железнодорожной станции Коржи Барышевского района Киевской области прямо на ходу загорелся локомотив пассажирского поезда №64 Киев - Харьков.