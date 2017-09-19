14:58 19.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Киеве задержали иностранца, который угрожал устроить взрыв

Сотрудниками Национальной полиции Украины в Киеве и Службы безопасности Украины в столице задержан иностранец, который угрожал устроить взрыв.

В Киеве задержали иностранца, который угрожал устроить взрыв

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По их информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался в такси, звонил в полицию и сообщал, что он террорист и готовит взрыв.

После того, как сотрудники полиции обнаружили и остановили машину, в которой находился "шутник", водитель подтвердил, что именно этот человек звонил в полицию, а также сообщил, что клиент отказывался расплачиваться за поездку.

Сейчас известно, что мужчина - 48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве. Правоохранители устанавливают, чем он занимался в столице.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на станции столичного метро "Петровка" задержан мужчина, который зашел в вагон с ножом в руках и начал размахивать оружием перед пассажирами. 


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