В Киеве задержали иностранца, который угрожал устроить взрыв

Об этом сообщает пресс-служба столичной полиции.

По их информации, мужчина в состоянии алкогольного опьянения катался в такси, звонил в полицию и сообщал, что он террорист и готовит взрыв.

После того, как сотрудники полиции обнаружили и остановили машину, в которой находился "шутник", водитель подтвердил, что именно этот человек звонил в полицию, а также сообщил, что клиент отказывался расплачиваться за поездку.

Сейчас известно, что мужчина - 48-летний гражданин другого государства, который постоянно живет в Киеве. Правоохранители устанавливают, чем он занимался в столице.

Напомним, как сообщалось в "УРА-Информ", ранее на станции столичного метро "Петровка" задержан мужчина, который зашел в вагон с ножом в руках и начал размахивать оружием перед пассажирами.