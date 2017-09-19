В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет

Об этом сообщает сектор коммуникации областной полиции.

По их сведениях, легкомоторный летательный аппарат "Z-37A" под управлением 58-летнего пилота осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника.

Отмечается, что из-за технической неисправности самолет упал на поле, в результате чего пилот получил телесные повреждения в виде переломов обеих ног. Его госпитализировали в Волочискую центральную районную больницу.

Указано, что сейчас на месте продолжает работу следственно-оперативная группа Волочисского отделения полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский летчик Александр Акопов посадил побитый градом самолет, сохранив жизнь 127 людям.