15:19 19.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет

В Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника.

В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет

Об этом сообщает сектор коммуникации областной полиции.

По их сведениях, легкомоторный летательный аппарат "Z-37A" под управлением 58-летнего пилота осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника.

Отмечается, что из-за технической неисправности самолет упал на поле, в результате чего пилот получил телесные повреждения в виде переломов обеих ног. Его госпитализировали в Волочискую центральную районную больницу.

Указано, что сейчас на месте продолжает работу следственно-оперативная группа Волочисского отделения полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский летчик Александр Акопов  посадил побитый градом самолет, сохранив жизнь 127 людям.


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