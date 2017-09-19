В Хмельницкой области упал легкомоторный самолет

В Хмельницкой области упал легкомоторный летательный аппарат, который осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника.
Об этом сообщает сектор коммуникации областной полиции.
По их сведениях, легкомоторный летательный аппарат "Z-37A" под управлением 58-летнего пилота осуществлял опрыскивание полей с посевами подсолнечника.
Отмечается, что из-за технической неисправности самолет упал на поле, в результате чего пилот получил телесные повреждения в виде переломов обеих ног. Его госпитализировали в Волочискую центральную районную больницу.
Указано, что сейчас на месте продолжает работу следственно-оперативная группа Волочисского отделения полиции, сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований.
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