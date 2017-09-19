В Казахстане после столкновения джипа с верблюдов погибли пять человек

В ночь на вторник, 19 сентября, в Алма-Атинской области на юго-востоке Казахстана произошла смертельная авария.
Тут на недостроенном участке трассы джип столкнулся с верблюдом. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли пять человек.
При этом животное также погибло на месте ДТП. Как сообщает пресс-служба регионального управления Министерства внутренних дел страны, авария произошла на участке автодороги Западная Европа – Западный Китай, проходящей через Панфиловский район.
За рулем автомобиля Range Rover находился 43-летняя жительница Алма-Аты. Возле села Айдарлы она не заметила животное и врезалась в верблюда, после чего его машина опрокинулась.
Женщина погибла на месте столкновения, а с ней и трое ее пассажиров. Еще один человек скончался позднее в больнице.
Вместе с тем в министерство подчеркнули, что этот участок трассы еще не достроен, поэтому движение автотранспортных средств по нему еще запрещено.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Киевской области в ДТП с диким кабаном погибли три человека. Водитель RenaultLoganне сумел объехать животное, которое внезапно выбежало на проезжую часть дороги. На скорости автомобиль занесло на встречную полосу, где он столкнулся с RenaultKangoo.