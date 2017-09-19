В Днепре трое неизвестных с ножом напали на мужчину

По словам полицейских, около трех часов ночи, на спецлинии 102 позвонил мужчина и сообщил, что на проспекте Мира на него напали трое неизвестных с ножом, избили и отобрали сумку с деньгами, банковскими картами и зарядным устройством для телефона.

Патруль прибыл на место происшествия, правоохранители пообщались с пострадавшим. Мужчина сообщил им приметы нападавших. После этого стражи порядка стали осматривать прилегающую территорию.

"Вскоре они увидели во дворе расположенной рядом школы троих неизвестных, похожих по приметам на вероятных нападавших. Те, заметив полицейских, стали убегать. - сообщили в полиции.

Патрульные поймали преступников , заявитель узнал своих обидчиков. Инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, также при поверхностной проверке у одного из задержанных обнаружили предмет, похожий на охотничий нож.

В данный момент приниматься меры для преступников.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", неизвестные обстреляли школу в Донецкой области, снаряды попали в окна, а по школе распространилось неизвестное едкое вещество.