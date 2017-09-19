18:17 19.09.2017 | Происшествия | Новости
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В Чехии прогремел взрыв на военном комплексе

В результате взрыва на территории военного комплекса в чешском Вышкове, погиб один человек. Об этом сообщает начальник отдела коммуникаций Минобороны ЧР Яна Пейшека.

В Чехии прогремел взрыв на военном комплексе

По информации ведомства, взрыв не связан с терактом или умышленным преступлением.

Пресс-атташе Факультетской больницы Брно Павел Жара рассказал, что жизни пациента, который пострадал в Вышкове, ничего не угрожает, но у него серьезно травмирован глаз.

Сообщается, что взрыв произошел после девяти утра в здании, которое используется как общежитие для военных и как административный центр.

Также, по доступной информации, что-то взорвалось в закрытых подвальных помещениях, доступ в которые есть у Военной полиции. Сотрудники Военной полиции сейчас выясняют обстоятельства произошедшего.

Мэр Вышкова сказал, что в городе никто взрыв не слышал. Эвакуация не проводилась, так как военное общежитие находится вдали от жилой застройки.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в результате взрыва, которые прогремел в столичном Соломенском районе, погиб водитель.


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