На Волыни микроавтобус въехал в кювет: четверо пострадавших

Так, на Волыни микроавтобус внезапно съехал в кювет, и в итоге сразу четверо граждан получили телесные повреждения. Такие данные распространили в местной полиции.

Так - 18 сентября на дороге в с. Нуйно Камень микроавтобус Mercedes-Benz Sprinter попал в кювет. В результате данной аварии пострадали сразу четыре человека, по факту аварии местные следователи уже открыли уголовное производство. Примерно в два часа ночи 18-летний житель районного центра Камень-Каширский, управляя автобусом Mercedes Sprinter не справился с управлением и попал в кювет. В результате аварии водитель и двое пассажиров транспортного средства 17-ти лет получили разные телесные повреждения.

Как сообщал УРА-Информ, авария произошла в столице. В результате трое граждан пострадали.