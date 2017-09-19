На учениях "Запад-2017" российский вертолет выпустил ракету по зрителям, есть раненные - ВИДЕО

В результате инцидента два человека получили тяжелые ранения. При этом две машины было взорвано.

Как сообщает портал 66.ru, ссылаясь на неизвестного источника, происшествие произошла под Санкт-Петербургом рядом с полигоном Лужский. При этом источник предположил, что пуск ракет произошел случайно из-за неполадок, а пострадавшими являются журналистами.

Обстрел, как предполагается, произошел 17 или 18 сентября. Официально о нем ничего не сообщалось, однако источник рассказал, что ракеты летели на цели, а когда до нее оставалось метров 500, ракеты включили, но там что-то коротнуло, и они сошли с курса.

Осколки ракет разлетелись в разные стороны на большое расстояние, сгорели как минимум два автомобиля, два человека получили тяжелые травмы, сейчас они находятся в госпитале. Это была тренировка перед какой-то показухой, - сообщил источник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, совместные стратегические учения " Запад-2017" начальников генеральных штабов вооруженных сил России и Беларуси началось 14 сентября.