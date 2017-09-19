На Киевщине двое детей подожгли квартиру - ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Как отмечается, пожарным поступило сообщение о возгорании в квартире в жилом доме на ул. Леси Украинки.

По словам спасателей, звонок поступил от 10-летней девочки по имени Анастасия, которая проживала в этой квартире. Также во время пожара вместе с девочкой находился ее шестилетний братик Саша, при этом самых родителей дома не было.

Так, чтобы попасть в квартиру, сотрудникам ГСЧС пришлось с помощью специнструмента взломать дверь. К счастью, спасателям удалось вывести детей из зоны опасности.

"В результате полностью выгорел балкон, окно и дверной проем с балкона в комнату. Детей осмотрели медики, после чего их забрали к себе соседи", - подчеркнули в ГСЧС.

Напоследок спасатели подчеркнули, что предварительной причиной пожара стало неосторожное поведение детей с огнем.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в южных и восточных областях Украины, а также в столице ожидается чрезвычайная пожарная опасность.