На Донбассе командир российских военных расстрелял подчиненного

Причина расстрела – личная неприязнь. Так, на оккупированном Донбассе командир российских военных недавно расстрелял подчиненного. Об этом сказано в сообщении пресс-службы ГУ разведки Минобороны страны в Facebook.

Известно также, что несмотря на усилия командования РФ на Донбассе по улучшению положения в соединениях оккупационных войск – все так же замечают случаи нарушений воинской дисциплины, дезертирства. 10 сентября командир подразделения 9-го штурмового полка морской пехоты расстрелял подчиненного военнослужащего.

Как сообщал УРА-Информ, на Донбассе за последние сутки двое украинских силовиков получили ранения.