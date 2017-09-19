15:29 19.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Мужчину насмерть сбил поезд в Сумской области

Неизвестный мужчина скончался в реанимации после того, как его сбил поезд в Сумской области. Об этом сообщает пресс-служба навой полиции в области.

Мужчину насмерть сбил поезд в Сумской области

По информации полицейских, поезд "Выровский завод-Смородино" сбил неизвестного мужчину, который стоял рядом с колеей. Мужчина получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей таза.

В дальнейшем пострадавший скончался в реанимационном отделении Сумской областной клинической больницы.

Добавим, инцидент случился на перегоне между станциями.

Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности погибшего в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в индийском штате Махараштра произошла  серьезная авария с участием поезда, в результате чего пострадало по меньшей мере 20 человек. 


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