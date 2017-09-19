Мужчину насмерть сбил поезд в Сумской области

По информации полицейских, поезд "Выровский завод-Смородино" сбил неизвестного мужчину, который стоял рядом с колеей. Мужчина получил телесные повреждения в виде открытой черепно-мозговой травмы, переломов костей таза.

В дальнейшем пострадавший скончался в реанимационном отделении Сумской областной клинической больницы.

Добавим, инцидент случился на перегоне между станциями.

Сейчас полицией принимаются меры по установлению личности погибшего в рамках открытого уголовного производства.

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в индийском штате Махараштра произошла серьезная авария с участием поезда, в результате чего пострадало по меньшей мере 20 человек.