13:50 19.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Гражданка Вьетнама пыталась попасть в Украину за 300 долларов - ВИДЕО

В столичном аэропорту сотрудники пограничной службы Украины задержали иностранку во время передачи взятки в размере 300 американских долларов.

Гражданка Вьетнама пыталась попасть в Украину за 300 долларов - ВИДЕО

Об этом всем сообщается на сайте ведомства. По словам пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданка Вьетнама прибыла авиарейсом Дубай-Киев.

Однако по некоторым причинам женщина 1992 года рождения вызвала подозрение у сотрудников таможни. Так, чтобы уточнить цели ее пребывания в Украине было отведено на контроль второй линии. 

"Во время беседы лицо пыталась подкупить представителя пограничного ведомства, предложив неправомерное денежное вознаграждение в сумме 300 долларов США", - говорится в сообщении.

В то же время сама иностранка начала оправдываться, что якобы приехала погостить к тете, а в дальнейшем планирует посетить Львов с целью дальнейшего трудоустройства. В результате нарушительницы закона отказали в пересечении госграницы Украины.

По факту попытки дачи взятки сообщили сотрудникам Нацполиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция в Первомайске задержала на взятке заместителя городского головы. Чиновница требовала от гражданина 25 тысяч гривен.


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