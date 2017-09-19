Гражданка Вьетнама пыталась попасть в Украину за 300 долларов - ВИДЕО

Об этом всем сообщается на сайте ведомства. По словам пограничников Отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев", гражданка Вьетнама прибыла авиарейсом Дубай-Киев.

Однако по некоторым причинам женщина 1992 года рождения вызвала подозрение у сотрудников таможни. Так, чтобы уточнить цели ее пребывания в Украине было отведено на контроль второй линии.

"Во время беседы лицо пыталась подкупить представителя пограничного ведомства, предложив неправомерное денежное вознаграждение в сумме 300 долларов США", - говорится в сообщении.

В то же время сама иностранка начала оправдываться, что якобы приехала погостить к тете, а в дальнейшем планирует посетить Львов с целью дальнейшего трудоустройства. В результате нарушительницы закона отказали в пересечении госграницы Украины.

По факту попытки дачи взятки сообщили сотрудникам Нацполиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", полиция в Первомайске задержала на взятке заместителя городского головы. Чиновница требовала от гражданина 25 тысяч гривен.