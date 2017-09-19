13:35 19.09.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Авто въехало в многоэтажку в Хмельницком и загорелось

В Хмельницком на улице Институтской автомобиль "Газель" въехал в балкон многоэтажного дома и загорелся.

Авто въехало в многоэтажку в Хмельницком и загорелось

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.

По информации ведомства, спасатели за несколько минут ликвидировали возгорание и не допустили распространения пламени на балконы многоэтажки.

Отметим, огонь успел повредить моторный отсек, кузов автомобиля и облицовки балкона.

В случаи происшествия, жертв и пострадавших нет. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Новоодесском районе Николаевской области возник масштабный пожар хвойной подстилки в местном лесничестве, однако благодаря оперативной работе украинских спасателей сейчас пожар полностью ликвидирован.


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