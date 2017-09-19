Авто въехало в многоэтажку в Хмельницком и загорелось

В Хмельницком на улице Институтской автомобиль "Газель" въехал в балкон многоэтажного дома и загорелся.
Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Хмельницкой области.
По информации ведомства, спасатели за несколько минут ликвидировали возгорание и не допустили распространения пламени на балконы многоэтажки.
Отметим, огонь успел повредить моторный отсек, кузов автомобиля и облицовки балкона.
В случаи происшествия, жертв и пострадавших нет. Сейчас все обстоятельства случившегося устанавливает полиция.
Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Новоодесском районе Николаевской области возник масштабный пожар хвойной подстилки в местном лесничестве, однако благодаря оперативной работе украинских спасателей сейчас пожар полностью ликвидирован.