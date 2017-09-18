В США улицу залило кровью - ВИДЕО

В американском городе Батон Руж, штат Луизиана в воскресенье, 17 сентября, одна из улиц оказалась залитой кровью.
Из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг на улицу вылилась смесь из крови и бальзамирующих веществ. Как сообщает The Daily Mail, причиной происшествия стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел.
20 минут смесь вытекала из бака и, к ужасу местных жителей, кровь как будто стала просачиваться из-под земли. К настоящему моменту лужи крови уже убрали, местные власти проверяют, не был ли нанесен ущерб экологии.
Местные СМИ также отмечают, что потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории. Вместе с тем, власти города заверили, что похоронное бюро не имело разрешения на работу от местного агентства по экологии.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее из похоронного бюро американского города Сан-Антонио украли тело 25-летней женщины. Следов взлома обнаружено не было.
Мы уже показывали как проходила антивоенная акция "Одна секунда войны", организованная удивительной русской женщиной, журналистом и фотографом Викторией Ивлевой. Вот как она представляет эти работы:
На всех этих снимках вы видите войну – тоскливую, грязную, подлую войну. И людей, от нее пострадавших. Все фотографии сделаны очень мужественными людьми – моими коллегами военными корреспондентами. Мы пронесли по московским бульварам эти страшные лики войны, пройдя колонной в антивоенном марше. Наша походная выставка называлась “Одна секунда войны”.
Не надо думать, что война кормит журналистов. Она нас калечит и выворачивает наизнанку. Привораживает и делает больными. Мы забываем ее годами. Но она все равно так или иначе напоминает о себе.
Мы специально не пишем под снимками, в какой стране или части света они сделаны. Достаточно того, что это происходит на планете Земля.