В США улицу залило кровью - ВИДЕО

Из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг на улицу вылилась смесь из крови и бальзамирующих веществ. Как сообщает The Daily Mail, причиной происшествия стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел.

20 минут смесь вытекала из бака и, к ужасу местных жителей, кровь как будто стала просачиваться из-под земли. К настоящему моменту лужи крови уже убрали, местные власти проверяют, не был ли нанесен ущерб экологии.

Местные СМИ также отмечают, что потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории. Вместе с тем, власти города заверили, что похоронное бюро не имело разрешения на работу от местного агентства по экологии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее из похоронного бюро американского города Сан-Антонио украли тело 25-летней женщины. Следов взлома обнаружено не было.