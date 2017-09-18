04:00 18.09.2017 | Происшествия | Новости
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В США улицу залило кровью - ВИДЕО

В американском городе Батон Руж, штат Луизиана в воскресенье, 17 сентября, одна из улиц оказалась залитой кровью.

В США улицу залило кровью - ВИДЕО

Из-за технической неисправности оборудования агентства ритуальных услуг на улицу вылилась смесь из крови и бальзамирующих веществ. Как сообщает The Daily Mail, причиной происшествия стал засор в трубе, ведущей к специальному баку, в который сливают кровь и излишки формальдегида при обработке тел.

20 минут смесь вытекала из бака и, к ужасу местных жителей, кровь как будто стала просачиваться из-под земли. К настоящему моменту лужи крови уже убрали, местные власти проверяют, не был ли нанесен ущерб экологии.

Местные СМИ также отмечают, что потенциально опасная смесь не успела попасть в городскую систему канализации, так как утечка произошла на частной территории. Вместе с тем, власти города заверили, что похоронное бюро не имело разрешения на работу от местного агентства по экологии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, ранее из похоронного бюро американского города Сан-Антонио украли тело 25-летней женщины. Следов взлома обнаружено не было.


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