15:59 18.09.2017 | Происшествия | Новости
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В США самолет столкнулся с двумя оленями - ФОТО

В американском Орегоне самолет при посадке столкнулся с двумя оленями-вапити.

В США самолет столкнулся с двумя оленями - ФОТО

Об этом сообщает издание The Oregonian.

По информации издания, первый вапити выскочил на взлетно-посадочную полосу аэродрома в парке Нехалем-Бэй, когда на нее садился двухместный одномоторный самолет Van's Aircraft RV-8.

Пилот попытался избежать столкновения и направил самолет вверх, но не успел набрать достаточную высоту и задел животное пропеллером и шасси. После этого навстречу самолету выбежал еще один вапити и ударился о левое крыло.

В результате происшествия, оба оленя погибли. Пилот и его пассажир не пострадали, но самолет получил значительные повреждения.

Напомним,как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в пяти украинских регионах решили ввести запрет н охоту.


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