В Сент-Луисе продолжаются столкновения с полицией

Согласно информации источника, правоохранители вынуждены были взять под стражу более 80 человек. Протестующие перекрыли улицы, громили витрины магазинов, а также закидывали полицейских камнями.

Акции протеста в последствии переросли в беспорядки.

Чтобы расчистить улицы, полиция применила слезоточивый газ и дубинки.

Напомним, что причиной для стычек стал оправдательный приговор сотруднику полиции, застрелившего афроамериканца, обвиняемого в торговле наркотиками.

На данный момент СМИ зафиксировало 11 человек, получивших серьезные увечья.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в американском городе Сент-Луис в ходе столкновений с полицией было арестовано более 13 человек.