В Сент-Луисе продолжаются столкновения с полицией

В американском городе Сент-Луис произошел новый всплеск столкновений полиции и протестующих. Об этом передает Deutsche Welle.
Согласно информации источника, правоохранители вынуждены были взять под стражу более 80 человек. Протестующие перекрыли улицы, громили витрины магазинов, а также закидывали полицейских камнями.
Акции протеста в последствии переросли в беспорядки.
Чтобы расчистить улицы, полиция применила слезоточивый газ и дубинки.
Напомним, что причиной для стычек стал оправдательный приговор сотруднику полиции, застрелившего афроамериканца, обвиняемого в торговле наркотиками.
На данный момент СМИ зафиксировало 11 человек, получивших серьезные увечья.
Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее в американском городе Сент-Луис в ходе столкновений с полицией было арестовано более 13 человек.