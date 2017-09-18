В Ровенской области в результате стрельбы убили человека

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Ровенской области.

По их сведениях, около часа ночи поступило сообщение от работников скорой медицинской помощи, что на улице села Грабунь констатировали смерть мужчины с огнестрельным ранением.

Как отмечается, пьяный 20-летний житель села Дроздынь накануне вечером приехал в село Грабунь к своей девушке, где у него возник конфликт с местными жителями.

В результате столкновения пострадал присутствующий подросток, за него вступился 22-летний односельчанин и нанес в ответ гостю телесные повреждения. Парень, в свою очередь ,позвонил знакомым, больше десятка которых на мотоциклах приехали в село Грабунь "и сразу отправились к дому обидчика".

"Разъяренные молодые люди начали бить окна в доме, поэтому хозяин достал охотничье гладкоствольное ружье и выстрелил в их сторону. Вследствие выстрела огнестрельное ранение получил 23-летний парень, который участия в схватке не принимал. Медики скорой, прибывшие по вызову, лишь констатировали смерть мужчины", - говорится в сообщении.

Кроме того, сообщается, что утром с дробным ранением локтя и колена в местную больницу доставили 17-летнего жителя села Дроздынь.

По указанному факту начато уголовное производство, 22-летнему мужчине сообщили о подозрении в совершении умышленного убийства и задержали. Правоохранители также изъяли ружье, не зарегистрированное в установленном законодательством порядке.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в Киеве один автомобиль на иностранных номерах "Opel Vectra" пытался догнать другой Porsche, в результате чего произошла перестрелка.